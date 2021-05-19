Ексзаступникові голови Нацполіції Аброськіну заблокували зарплатну картку через штраф, накладений на службовий автомобіль

В’ячеслав Аброськін є ректором Одеського державного університету внутрішніх справ. Водій університету був оштрафований за порушення правил дорожнього руху, але не заплатив штраф, і виконавча служба заблокувала картку Аброськіна.

Про це ексзаступник голови Нацполіції розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора мені випадково стало відомо, що моя зарплатна картка заблокована виконавчою службою. Почав розбиратися і виявилося, що я в реєстрі боржників. Потім з'ясовую, безпосередньо патрульна поліція склала протокол про порушення мною правил дорожнього руху ще на початку цього року на авто, марка і номер якого мені взагалі ні про що не говорили", - написав Аброськін.

За його словами, невдовзі з'ясувалося, що протокол було складено на автомобіль, який належить Одеському держуніверситету внутрішніх справ.

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"Кинувся одразу платити штраф, але потім зупинився - це ж не одна така машина на моєму підприємстві. За всіх платити штрафи я просто не зможу. Тому за допомогою патрульної поліції вирішуємо наші подальші кроки, щоб моя особиста картка не блокувалася постійно", - зазначив Аброськін.

Він також оцінив роботу виконавчої служби.

"Водночас мені відомі інші випадки, коли така швидка реакція була би потрібною для захисту звичайних громадян, але ... Вибірковість реагування на забезпечення рішення суду державними органами тільки засмучує", - написав Аброськін.