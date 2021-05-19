У квітні до Реєстру корупціонерів потрапили 520 осіб, - НАЗК
Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацагентства з питань протидії корупції, за місяць притягли до кримінальної та адміністративної відповідальності 200 депутатів місцевої ради, 24 чиновників місцевого самоврядування, 28 працівників Нацполіції, 20 держслужбовців, 20 присяжних.
Їх викрили в пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди (82); прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (17); зловживанні впливом (12); присвоєнні, розтраті, майна або заволодіння ним (7); підкупі працівника підприємства, установи або організації (5); зловживанні владою або службовим становищем (3).
Також у списку правопорушники, які несвоєчасно подали декларації за минулий рік (370) або порушили вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (22).
Всього від початку року до Реестру внесено 2343 записи. Зараз у переліку 36818 записів, з них 5970 - щодо кримінальних корупційних правопорушень і 12875 - адміністративних.