Зеленський звільнив посла України в Туреччині Сибігу
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Сибігу з посади посла України в Туреччині.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці", - сказано в документі.
Сибіга почав дипломатичну кар'єру в МЗС у 1997 році. Працював у посольстві України в Польщі. З серпня 2016 року - посол України в Туреччині.