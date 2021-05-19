Зеленський звільнив посла України в Туреччині Сибігу

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Сибігу з посади посла України в Туреччині.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці", - сказано в документі.

Сибіга почав дипломатичну кар'єру в МЗС у 1997 році. Працював у посольстві України в Польщі. З серпня 2016 року - посол України в Туреччині.

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