Соратника Саакашвілі Кривоноса призначено головою Держінспекції архітектури і містобудування, - Гончаренко
543812
Кабінет міністрів призначив Семена Кривоноса головою Державної інспекції архітектури і містобудування.
Про це в Telegram повідомив нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Семен Кривонос - соратник голови Виконавчого комітету реформ Михаіла Саакашвілі.
Кривонос був керівником громадської організації "Офіс простих рішень і результатів", заснованої 3 червня минулого року на базі Національної ради реформ.
За інформацією "Інтерфакс-Україна", в 2019-2020 роках він обіймав посаду виконуючого обов'язки директора держпідприємства "Племінний завод "Плосківський", у 2015-2016 роках працював першим заступником начальника Одеської митниці ДФС України.