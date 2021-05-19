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Соратника Саакашвілі Кривоноса призначено головою Держінспекції архітектури і містобудування, - Гончаренко

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Соратника Саакашвілі Кривоноса призначено головою Держінспекції архітектури і містобудування, - Гончаренко
Кабінет міністрів призначив Семена Кривоноса головою Державної інспекції архітектури і містобудування.

Про це в Telegram повідомив нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Семен Кривонос - соратник голови Виконавчого комітету реформ Михаіла Саакашвілі.

Кривонос був керівником громадської організації "Офіс простих рішень і результатів", заснованої 3 червня минулого року на базі Національної ради реформ.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", в 2019-2020 роках він обіймав посаду виконуючого обов'язки директора держпідприємства "Племінний завод "Плосківський", у 2015-2016 роках працював першим заступником начальника Одеської митниці ДФС України.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Готовьте бабки, панове. В крупной купюре. Сулугуни нонче дорог. Соратника Саакашвілі Кривоноса призначено головою Держінспекції архітектури і містобудування, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7262
  • Nataliia Radchenko
    Вот и Саакашвили стал племенным коррупционером
  • Старый зольдат
    Почему только стало? ОНО им дааааавно уже стало.
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