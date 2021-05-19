Силовики активніше боротимуться з дезертирством військовослужбовців, - Офіс генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Як сказано в повідомленні, під головуванням заступника генпрокурора Максима Якубовського в режимі відеоконференції відбулася спільна нарада керівництва Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Військової служби правопорядку у ЗСУ, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері регіонів та об'єднаних сил.
На нараді обговорили питання підвищення ефективності здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами ухилення військовослужбовців від служби та організації розшуку таких осіб.
"Україна впродовж семи років протистоїть збройній агресії Російської Федерації. Збройні сили та інші військові формування беруть активну участь у захисті територіальної цілісності нашої держави. Водночас їх боєготовність і боєздатність значною мірою залежить від належного правопорядку серед особового складу і суворого дотримання порядку проходження військової служби", - зазначив Якубовський.
За словами керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, у підрозділах Збройних Сил України та інших військових формуваннях зустрічаються випадки самовільного залишення місця служби, що безпосередньо впливає на їхню боєздатність і боєготовність. "Наразі розслідується значна кількість кримінальних правопорушень за фактами ухилення військовослужбовців від проходження військової служби", - сказано в повідомленні.
За результатами обговорення проблемних питань розроблено комплекс дій для їх вирішення.
"Визначено додаткові заходи для активізації досудового розслідування у кримінальних провадженнях, належної взаємодії оперативних підрозділів ДБР і Нацполіції, а також Військової служби правопорядку у ЗСУ при розшуку військовослужбовців, проведенні комплексу профілактичних заходів у військових підрозділах, з метою попередження випадків ухилення військовослужбовців від військової служби", - сказано в повідомленні.