Силовики активніше боротимуться з дезертирством військовослужбовців, - Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора обговорили питання розшуку військовослужбовців, які ухиляються від служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Як сказано в повідомленні, під головуванням заступника генпрокурора Максима Якубовського в режимі відеоконференції відбулася спільна нарада керівництва Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Військової служби правопорядку у ЗСУ, а також спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері регіонів та об'єднаних сил.

На нараді обговорили питання підвищення ефективності здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами ухилення військовослужбовців від служби та організації розшуку таких осіб.

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"Україна впродовж семи років протистоїть збройній агресії Російської Федерації. Збройні сили та інші військові формування беруть активну участь у захисті територіальної цілісності нашої держави. Водночас їх боєготовність і боєздатність значною мірою залежить від належного правопорядку серед особового складу і суворого дотримання порядку проходження військової служби", - зазначив Якубовський.

За словами керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, у підрозділах Збройних Сил України та інших військових формуваннях зустрічаються випадки самовільного залишення місця служби, що безпосередньо впливає на їхню боєздатність і боєготовність. "Наразі розслідується значна кількість кримінальних правопорушень за фактами ухилення військовослужбовців від проходження військової служби", - сказано в повідомленні.

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За результатами обговорення проблемних питань розроблено комплекс дій для їх вирішення.

"Визначено додаткові заходи для активізації досудового розслідування у кримінальних провадженнях, належної взаємодії оперативних підрозділів ДБР і Нацполіції, а також Військової служби правопорядку у ЗСУ при розшуку військовослужбовців, проведенні комплексу профілактичних заходів у військових підрозділах, з метою попередження випадків ухилення військовослужбовців від військової служби", - сказано в повідомленні.