Комітет Конгресу США схвалив акт, який забороняє визнавати Крим територією РФ

Комітет з питань закордонних справ Палати представників США розглянув та рекомендував для ухвалення нижній палаті законопроєкт H.R.922 - Акт заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Акт про невизнання анексії Криму (скорочена назва документа – ред.) – це життєво важливе законодавство, яке забороняє уряду Сполучених Штатів здійснювати будь-які дії або розширювати будь-яку допомогу, яка означала би визнання претензій Росії на суверенітет над Кримом", - заявив у цьому зв’язку голова комітету Грегорі Мікс. Він підкреслив, що дії Кремля, який у 2014 році розв’язав збройну агресію проти України, не можуть бути визнані Сполученими Штатами Америки.

Автор законопроєкту конгресмен Джеральд Коноллі підкреслив, що попри опір США намірам Путіна розширити російський вплив, у тому числі шляхом санкцій, амбіції кремлівського лідера не зменшилися. "Саме тому цей законодавчий акт є важливим кроком і висловленням позиції Конгресу США", - зауважив Коноллі. Він нагадав, що норма про невизнання анексії Криму була прописана раніше в щорічних оборонних бюджетах США, однак зараз вона встановлюється окремим законом.

Читайте також: У Конгресі США ініціювали законодавчу заборону визнання Криму російською територією

Співавтор законопроєкту Стів Чабо наголосив на своєчасності розгляду цієї законодавчої ініціативи в Конгресі з огляду на те, що РФ зосередила близько 80 тисяч військ вздовж українського кордону. "Дозвольте мені чітко заявити: Сполучені Штати і світ ніколи не мають визнавати незаконної анексії Путіним Криму – так само як і його амбіцій повернути собі частини колишньої радянської імперії", - заявив конгресмен.

Нагадуємо, проєкт закону H.R.922 щодо заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом був внесений на розгляд до Палати представників 8 лютого 2021 року. Для набуття чинності як законом документ має також бути затверджений Сенатом і підписаний президентом США.