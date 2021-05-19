Розроблений фінськими вченими тест на коронавірус дозволяє виявити зараження за 10 хвилин

Учені з університету Хельсінкі розробили новий експрес-тест для діагностики коронавірусної інфекції.

Тест нового типу видає результат аналізу всього за десять хвилин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фінське видання Yle. За даними видання, тест визначає наявність коронавірусної інфекції майже з тією ж точністю, що й ПЛР-тести.

Зразок, взятий ватною паличкою з носа, поміщається в розчин, який містить антитіла, які розпізнають протеїни вірусу SARS-CoV-2. Вони об'єднуються, утворюючи молекулярний агрегат, який виявляється спеціальним зчитувальним пристроєм, здатним обробити за раз до 500 зразків.

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Антигенний тест можна було б застосовувати в аеропортах і морських портах для тестування пасажирів. Розробники тесту пропонують використовувати його також у навчальних закладах.

За словами дослідника Юссі Хепойокі, цей експрес-тест також безпечний для людини, яка тестує, оскільки вірус інактивується при потраплянні в розчин.