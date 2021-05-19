У Росії заявили, що Київ нібито заблокував роботу ТКГ з усіх питань

Українська сторона заблокувала обговорення всіх питань у роботі Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

Про це заявив повпред РФ в ТКГ Борис Гризлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Умови мирного, невійськового врегулювання конфлікту Україна як і раніше тримає в секреті, а на пропозиції Донбасу не дає ні позитивної, ні негативної відповіді і всупереч прямим вимогам уникає прямого діалогу з Донбасом. Таким чином, з усіх питань робота заблокована", - сказав він журналістам за підсумками засідання контактної групи 19 травня.

Гризлов додав, що така позиція Києва "вкрай негативна і тільки погіршує ситуацію".

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"Він також поскаржився, що обстріли в Донбасі тривають, і напередодні засідання посилилися. Гризлов додав, що українська сторона відмовляється надавати представникам самопроголошених республік гарантії безпеки для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок бойових дій", - повідомляє видання.

Нагадаємо, 18 травня відбулися відеоконференції робочих груп із питань безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи та економічної робочої групи Тристоронньої контактної групи.

За даними української делегації, учасники переговорів підтвердили додаткові гарантії безпеки для роботи КПВВ біля населених пунктів Щастя і Золоте з боку непідконтрольних Україні районів.