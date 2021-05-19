Профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Кубракова на пост глави Мінінфраструктури
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Парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури на засіданні 19 травня розглянув кандидатуру Олександра Кубракова на посаду голови Міністерства інфраструктури і рекомендував Верховній Раді схвалити це призначення.
Про це йдеться в заяві комітету на сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Члени Комітету під час засідання підтримали подання прем'єр-міністра про призначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури і рекомендували Верховній Раді України призначити Кубракова на посаду міністра інфраструктури України", - заявили в комітеті.
Участь у нинішньому засіданні комітету брали народні депутати, керівництво і представники Мінінфраструктури, а також керівництво та представники "Укравтодору".
Нагадаємо, 18 травня Вреховна Рада звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.