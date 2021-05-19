Молдова почала масову вакцинацію від COVID-19: щеплення можуть зробити всі охочі

У Молдові почали третій етап імунізації від коронавірусу. Всі охочі зможуть отримати безкоштовне щеплення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Вакцинуватимуть усіх охочих віком від 18 років. При цьому, однак, держсекретар міністерства охорони здоров'я Денис Чернеля зазначив, що в пріоритеті мають залишатися вразливі верстви населення: люди від 60 років, люди з хронічними захворюваннями та інші групи, що входять до другого етапу імунізації. Їм, як і раніше спеціально дзвонитимуть і запрошуватимуть на вакцинацію.

МОЗ Молдови зазначає, що в країні вже суттєво знизилася захворюваність на коронавірус. Знімати обмежувальні заходи при цьому відомство не рекомендує, рішення влади послабити карантинні обмеження - не схвалює.

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Станом на ранок 19 травня в Молдові, населення якої становить 2,68 млн осіб, використали понад 53 тис. доз вакцин проти коронавірусу. Понад 34 тис. осіб вже отримали обидві дози препаратів. Сьогодні в країні доступні такі вакцини: шведсько-британська AstraZeneca, китайські Sinopharm і SinoVac. Російська вакцина "Супутник V" залишилася тільки для тих, хто зробив перше щеплення і чекає другого.