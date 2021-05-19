Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію

Франція не надаватиме переваги для допуску на територію країни особам, щепленим проти коронавірусу російською вакциною Sputnik V.

Таке роз'яснення опублікувало Міністерство Європи і закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На цьому етапі всі прибуття до Франції, а також всі відбуття з нашої території в країни поза Євросоюзом строго заборонені, крім вагомих причин", - заявили у французькому МЗС, коментуючи позицію Греції, яка дозволила доступ на свою територію особам, щепленим російською вакциною Sputnik V.

Нагадаємо, російська вакцина Sputnik V не отримала авторизації у регулятора ЄС - Європейського агентства медичних препаратів.

Зараз на рівні Євросоюзу в умовах пандемії діє заборона на в'їзд мандрівників із третіх країн - за винятком деяких вагомих причин.

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