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Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію

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Вакциновані російським "Спутніком" не отримають переваги для в'їзду у Францію
Франція не надаватиме переваги для допуску на територію країни особам, щепленим проти коронавірусу російською вакциною Sputnik V.

Таке роз'яснення опублікувало Міністерство Європи і закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На цьому етапі всі прибуття до Франції, а також всі відбуття з нашої території в країни поза Євросоюзом строго заборонені, крім вагомих причин", - заявили у французькому МЗС, коментуючи позицію Греції, яка дозволила доступ на свою територію особам, щепленим російською вакциною Sputnik V.

Нагадаємо, російська вакцина Sputnik V не отримала авторизації у регулятора ЄС - Європейського агентства медичних препаратів.

Зараз на рівні Євросоюзу в умовах пандемії діє заборона на в'їзд мандрівників із третіх країн - за винятком деяких вагомих причин.

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Топ коментарі

  • Paulo Kit
    Ой, как я люблю такую русофобию на ночь прочитать.... Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию - Цензор.НЕТ 4889
  • Харьков Сумской
    Есть дебилы, которые летают из Германии в рашку вакцинироваться Спутником.
    Вы бы видели эту вакцину - раша-врачи вписывают от руки в паспорт прививок номер ампулы.
    А все цивилизованные вакцины имеют стикер-наклейку с кодом, который зарегистрирован в базе ВОЗ, и по которому, собственно, и можно человека проверить.
    Короче, все деньги пошли на Соловьёва и Скабееву, а стикеры фабрично изготовить не удосужились.
    Не мудрено, что в Европе понимают, что рашисты будут себе сами филькины грамоты выдавать, а им - грош цена.
  • Володимир Начинка
    Вколотим "спутніком" не те що перевагу надавати не можна, а й взагалі нікуди не пускати як хворих сказом.
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