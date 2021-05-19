В Україні колективний імунітет до COVID-19 буде сформовано швидше за рахунок тих, що перехворіли, а не вакцинованих, - лікар-імунолог Волянський

В Україні колективний імунітет населення до коронавірусу буде сформовано за рахунок людей, які перехворіли на COVID-19, а не за рахунок вакцинованих, оскільки їхня кількість занадто мала.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів лікар-імунолог Андрій Волянський, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми вакцинували лише близько мільйона доз. Це не просто мало, це мізерно мало. Ми рухаємося до природного захисту суспільства значно швидше, ніж за допомогою вакцинації ... Ця кількість вакцинованих не бере участі у створенні колективного захисту суспільства. Це важливо для вакцинованих, тому що вакцинація рятує їх від захворювання і від абсолютно реальної смерті. Але не вносить свій внесок у створення колективного захисту, тому що, умовно кажучи, сьогодні 40% вже перехворіли і мають природний захист, і лише 2,5% вакциновані однією дозою", - пояснив лікар.

Як зазначив Волянський, така ситуація - "це, безумовно, погано, тому що ми втрачаємо життя, на цьому шляху створення природного захисту багато смертельних втрат".

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"А, наприклад, в Ізраїлі чи Великій Британії вже створено колективний захист, зокрема завдяки вакцинації, і епідемія практично зупинена", - додав він.

Нагадаємо, 19 088 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 18 травня 2021 року в Україні. 957 346 осіб щеплені від початку прищеплювальної кампанії, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 37 526 осіб.