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Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом. ФОТО

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Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом. ФОТО
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко відвідав Андрія Антоненка, який перебуває під домашнім арештом. Після рішення суду про зміну запобіжного заходу Порошенко телефонував "Ріффмастеру" і домовився про зустріч.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Я тут не просто як громадянин, як людина, яка дуже симпатизує Андрію. Я тут як п’ятий Президент, як Верховний Головнокомандувач, який має стати на захист українського воїна. Бо не всі знають про ту величезну роль, яку Андрій зіграв у процесі створення Сил спеціальних операцій. Я пишаюся, що під Указом про створення ССО як окремого виду Збройних Сил України стоїть мій підпис. Я пишаюся нашими спецпризначенцями, нашими воїнами, які вже під час збройної агресії виконували найскладніші завдання", – говорить Порошенко.

Порошенко наголосив, що правда обов’язково переможе, а ті, хто незаконно ув’язнив Антоненка, будуть за це відповідати.

Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом 01

"Ми доведемо, що це був злочин. І вони точно будуть відповідати за кожен із 500 днів, коли Ріффмастер був запроторений за грати. І вони будуть притягнені до відповідальності за ці злочини – і стосовно Андрія, і стосовно Юлії Кузьменко. Вона, до речі, блискуче працювала разом з Марією Іоновою, перебуваючи у Києві, на 50 окрузі Донеччини", – нагадав п’ятий Президент.

Порошенко зустрівся з Антоненком: Ті, що запроторили його за ґрати, відповідатимуть перед законом 02

"Сьогодні гарний день, коли я можу потиснути руку Андрію вдома, але наступного разу давайте домовимося, щоб ми це зробили на вулиці і у нас, коли буде можливість зняти браслет. Україна має побачити, що ми своїх не кидаємо. Правда завжди перемагає", – наголосив Порошенко.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Так то Порошенко клятый Авакова министром оставил? От оно че.
    И как успевает кругом, - еще и в лифтах ссать)
  • Andriy Kalnyshevsky
    дурик, у Порошенка была коалиция и Аваков одно из ее условий.
    А у зюзи полный контроль над фракцией и ВР. Разницу понимаеш?
  • Roman Kovalyov
    Недалёк тот день когда будут бежать из Украины Зеленский с подельниками быстрее Януковича, только скрываться уже негде будет.
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