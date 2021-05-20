Відмова від санкцій проти компанії, що будує "Північний потік-2", та її співробітників відповідає національним інтересам США, - Блінкен
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного департаменту США.
Зазначається, що державний секретар Ентоні Блінкен вважає, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG і Маттіаса Варніга "відповідає національним інтересам США". Це також свідчення прихильності Штатів енергобезпеці Європи та ідеї відновлення альянсів з європейськими союзниками, вважає він.
"Ми продовжимо чинити опір завершенню проєкту ("Північний потік-2". - Ред.), який послабить енергобезпеку Європи, України і східного флангу НАТО та ЄС. Наш опір "Північному потоку-2" є незмінним", - наголосив Блінкен.
У заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена також ідеться про накладення санкцій проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які залучені в прокладання російського газопроводу. Серед останніх - Морська рятувальна служба РФ.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про санкції проти чотирьох кораблів.