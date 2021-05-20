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Відмова від санкцій проти компанії, що будує "Північний потік-2", та її співробітників відповідає національним інтересам США, - Блінкен

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Відмова від санкцій проти компанії, що будує "Північний потік-2", та її співробітників відповідає національним інтересам США, - Блінкен
Сполучені Штати не запроваджуватимуть санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника Маттіаса Варніга, оскільки це "відповідає національним інтересам" США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного департаменту США.

Зазначається, що державний секретар Ентоні Блінкен вважає, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG і Маттіаса Варніга "відповідає національним інтересам США". Це також свідчення прихильності Штатів енергобезпеці Європи та ідеї відновлення альянсів з європейськими союзниками, вважає він.

"Ми продовжимо чинити опір завершенню проєкту ("Північний потік-2". - Ред.), який послабить енергобезпеку Європи, України і східного флангу НАТО та ЄС. Наш опір "Північному потоку-2" є незмінним", - наголосив Блінкен.

Також читайте: Блінкен - Маасу: США виступають проти "Північного потоку-2"

У заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена також ідеться про накладення санкцій проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які залучені в прокладання російського газопроводу. Серед останніх - Морська рятувальна служба РФ.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про санкції проти чотирьох кораблів.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Я один в данной статье заметил, что первая часть противоречит второй части?
  • Bill Pecos
    Это чтобы не потерять лицо перед союзниками Поляками , Чехами и Украиной . Дескать будем сопротивляться , но не сильно .
  • Bill Pecos
    Я вас предупреждал : Байден даст пукину достроить СП2 . Кроме оскорблений в ответ ничего разумного не слышал . Убедились ?
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