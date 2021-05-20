"Стосується не лише острова, а й усього світу": Ердоган анонсував заяву щодо Північного Кіпру
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він оголосив на зустрічі з турецькою молоддю, його слова наводяться на сайті глави держави.
За словами Ердогана, відвідування Північного Кіпру заплановано на 20 липня.
"Я сподіваюся, що здійсню візит у ТРСК 20 липня і виступлю там з необхідним посланням щодо Північного Кіпру. Воно стосується не тільки острова, але і всього світу", - сказав пан Ердоган.
З 1974 року Кіпр залишається розділеним на дві частини, на яких проживають грецька і турецька громади. У 1983 році турки-кіпріоти в односторонньому порядку оголосили про створення ТРСК. Туреччина - єдина країна, яка визнала ТРСК.
Нагадавши, депутати Європарламенту ухвалили доповідь, у якій Туреччину закликають визнати геноцид вірмен в Османській імперії на початку XX століття.
Турецькій владі пропонують зробити це заради примирення двох народів.