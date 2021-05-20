Від початку доби найманці РФ відкривали вогонь з СПГ поблизу Авдіївки, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Минулої доби, 19 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, вчора противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів біля Талаківки.

Станом на 7:00 ранку 20 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат унаслідок ворожого вогню немає.

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"Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.