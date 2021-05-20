Байден і Путін можуть зустрітися найближчими тижнями. Можливо, в Ісландії, - держсекретар США Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена може відбутися найближчими тижнями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю ісландській державній телерадіокомпанії RUV.

"Цілком імовірно, що наші президенти зустрінуться найближчими тижнями", - заявив Блінкен

Відповідаючи на питання журналіста, чи рекомендує він Ісландію як потенційне місце зустрічі, глава держдепу сказав: "Безумовно, я б рекомендував її як місце зустрічі. Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я буду опікуватися, коли повернуся додому".

Говорячи про відносини з Росією, Блінкен зазначив, що США були б раді мати "стабільні, передбачувані відносини з Росією".

"Перед нашими країнами стільки викликів, особливо якщо говорити про пандемію коронавірусу і відновлення економік таким чином, щоб це відповідало інтересам наших народів, я вважаю, що стан конфлікту не відповідає нічиїм інтересам", - заявив держсекретар США.

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"Тому ми вважали за краще б мати стабільні, передбачувані відносини. Водночас ми завжди будемо відстоювати наші інтереси і цінності, якщо їм хтось кине виклик", - додав він.

Раніше повідомлялося, що в Рейк'явіку завершилася зустріч глав зовнішньополітичних відомств РФ і США Сергія Лаврова і Ентоні Блінкена. Це був перший особистий контакт двох міністрів з моменту призначення Блінкена на цей пост, раніше вони двічі телефонували один одному.