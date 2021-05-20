В Україні за добу від COVID-19 померли 203 людини, зафіксовано 5165 нових випадків зараження, 16 748 осіб одужали

5165 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

5165 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 травня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 170 398 випадків коронавірусної хвороби.

Також за даними РНБО, за минулу добу 203 людини померли від COVID-19 (всього - 48 899), одужали за минулу добу - 16 748 (загалом - 1 916 194).

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В Україні станом на ранок 20 травня хворіють на коронавірусну хворобу 205 305 осіб, що на 11 786 менше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (489) області, Києві (433) та Харківській (429), Запорізькій (311) і Київській (295) областях.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 324 дитини і 109 медпрацівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 1884 людини, виписано з лікарень - 2821 особу. Також здійснили тестувань за добу - 69 732 (зокрема методом ПЛР - 29 509, методом ІФА - 12 693), досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27 530.











