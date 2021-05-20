Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури, жінці інкримінується замах на умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ч. 2 ст. 15, ст. 117 КК України).
Як розповів керівник окружної прокуратури Роман Травкін, досудовим розслідуванням встановлено, що вранці 27 березня цього року 41-річна мешканка м. Лозова поклала у пакет та залишила в ямі туалету загального користування біля залізничного вокзалу станції Панютине свою новонароджену дитину - хлопчика.
Фото: сайт прокуратури області
Немовля врятували та доставили до реанімаційного відділення Лозівської центральної районної лікарні.
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк", - йдеться в повідомленні.