Жінці, яка залишила свого новонародженого сина у вигрібній ямі громадського туалету, загрожує до п'яти років в'язниці, - прокуратура Харківщини

Лозівська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт щодо 41-річної місцевої жительки, яка кинула свою новонароджену дитину у вигрібній ямі громадського туалету біля залізничного вокзалу станції Панютине.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури, жінці інкримінується замах на умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ч. 2 ст. 15, ст. 117 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Роман Травкін, досудовим розслідуванням встановлено, що вранці 27 березня цього року 41-річна мешканка м. Лозова поклала у пакет та залишила в ямі туалету загального користування біля залізничного вокзалу станції Панютине свою новонароджену дитину - хлопчика.



Фото: сайт прокуратури області

Немовля врятували та доставили до реанімаційного відділення Лозівської центральної районної лікарні.



"Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк", - йдеться в повідомленні.

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