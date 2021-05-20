Дії РФ і Китаю загрожують міжнародній морській безпеці, - Байден
Про це заявив Джо Байден під час виступу в Академії берегової охорони США в штаті Коннектикут, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Протягом десятиліть США забезпечували міжнародну морську безпеку. Ми та наші партнери тримали морські шляхи відкритими й безпечними", - зазначив американський лідер.
Президент США підкреслив, що чіткі правила судноплавства та поведінки дозволяють мирно користуватися природними щедротами морів і океанів. Протягом десятиліть ці правила підтримували глобальну економіку, яка приносила користь усьому світу.
"Але ми дедалі частіше бачимо, що ці правила ставляться під сумнів як швидким розвитком технологій, так і руйнівними діями таких країн, як Китай і Росія, з якими я безпосередньо обговорював це - з президентом Сі, а також президентом Путіним", - повідомив Байден.
Він підкреслив, що головні морські принципи, насамперед свобода судноплавства, залишаються основою глобальної безпеки, в тому числі економічної. А коли окремі країни намагаються обманути систему та схилити правила на свою користь, це порушує рівновагу у світі, констатував американський лідер.