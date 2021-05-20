За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 943 особи, загалом - 964 747, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 37 526 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

17 943 особи були щеплені проти COVID-19 за добу 19 травня 2021 року в Україні, з них 7399 - отримали першу дозу вакцини, 10 544 - другу дозу. 964 747 осіб щеплені від початку вакцинальної кампанії, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 48 070 осіб.

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За даними МОЗ, щеплення проводилися 264 мобільними бригадами з імунізації та 407 пунктами вакцинації.