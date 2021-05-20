Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського. ВIДЕО

На території ДП "Антонов" розпочалася пресконференція Володимира Зеленського за підсумками двох років роботи на посаді глави держави. Минула зустріч із журналістами в широкому форматі відбулася рівно рік тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

Пресконференція відбувається на території ДП "Антонов", вул. Академіка Туполєва, 1.

У зв'язку з карантинними вимогами кількість представників ЗМІ, які беруть участь у заході, обмежена

Пресконференція транслюється онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.

Як повідомлялося раніше, тема пресконференції присвячена досягнутим результатам за два роки на посаді глави держави. Також президент України розповість про плани подальшої діяльності.

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"Це буде доволі велика і докладна розмова, щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського, обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які мають бути ухвалені протягом третього року", - сказав Подоляк у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна ".

Як повідомив Подоляк виданню "Бабель", пресконференція триватиме приблизно 2,5 години. Формат заходу буде класичним, а модерувати його, найімовірніше, буде глава Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева.

Нагадаємо, минулого року Зеленський спілкувався із журналістами також 20 травня. Спочатку конференція була запланована на квітень, але через жорсткий карантин у країні її перенесли.

Захід відбувався під відкритим небом у парковій частині Маріїнського палацу і тривав приблизно 3 години. Кількість учасників обмежили - по одному журналісту і фотографу від кожного ЗМІ. До того ж деяким журналістам відмовили в акредитації.