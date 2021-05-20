Звіт за два роки: пресконференція президента Зеленського. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.
Пресконференція відбувається на території ДП "Антонов", вул. Академіка Туполєва, 1.
У зв'язку з карантинними вимогами кількість представників ЗМІ, які беруть участь у заході, обмежена
Пресконференція транслюється онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.
Як повідомлялося раніше, тема пресконференції присвячена досягнутим результатам за два роки на посаді глави держави. Також президент України розповість про плани подальшої діяльності.
"Це буде доволі велика і докладна розмова, щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського, обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які мають бути ухвалені протягом третього року", - сказав Подоляк у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна ".
Як повідомив Подоляк виданню "Бабель", пресконференція триватиме приблизно 2,5 години. Формат заходу буде класичним, а модерувати його, найімовірніше, буде глава Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева.
Нагадаємо, минулого року Зеленський спілкувався із журналістами також 20 травня. Спочатку конференція була запланована на квітень, але через жорсткий карантин у країні її перенесли.
Захід відбувався під відкритим небом у парковій частині Маріїнського палацу і тривав приблизно 3 години. Кількість учасників обмежили - по одному журналісту і фотографу від кожного ЗМІ. До того ж деяким журналістам відмовили в акредитації.