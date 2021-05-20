Що б ви зробили, якби вам вдалося зірвати мега-джекпот лотереї Mega Millions США?

Задумайтесь, як би ви провели ці вихідні, якби ви дізналися, що джекпот Мега Мільйонів на суму $ 515 мільйонів тепер ваш? Американська лотерея Mega Millions розіграє $515 мільйонів доларів (це понад 14 мільярдів гривень) в цю п'ятницю. Всі учасники цього тиражу, в тому числі громадяни України, отримають рівні шанси на виграш цього астрономічного лотерейного призу.

Цими вихідними американська лотерея Mega Millions розіграє неймовірний джекпот на суму $ 515 мільйонів, на сьогоднішній день це найбільший лотерейні приз у світі.

Ви можете подумати, що участь в найбільшій лотереї Америки тільки для жителів США, але завдяки першому в світі лотерейному сервісу smartlottoshop.com (спецсайт бренду TheLotter) ви можете офіційно придбати справжні лотерейні білети Mega Millions з України.

Так, як це працює? Офіційні білети лотереї Mega Millions можна придбати на сайті smartlottoshop.com (спецсайт бренду TheLotter), провідного у світі сервісу з продажу офіційних білетів лотерей світу.

"Відповідно до правил лотереї Mega Millions, вам не потрібно бути американським громадянином, щоб брати участь в тиражах американських лотерей", - пояснює Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту.

Як тільки ви замовите ваші лотерейні білети онлайн, представник сервісу придбає білети від вашого імені. Білети відсканують і завантажать у ваш особистий аккаунт до початку проведення тиражу, гарантуючи ваше право власності на придбані вами білети!

Нагадаємо основні моменти:

• Джекпот Мега Мільйонів досяг $ 515 млн, це понад 14 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде в п'ятницю, 21 травня.

• Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт smartlottoshop.com, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!

• Перебуваючи в будь-якій точці світу, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Чи законно грати в американські лотереї з-за кордону?

Алекс Гальвес, юрист і імміграційний експерт в США, підкреслює, що кожен може брати участь і вигравати призи американських лотерей, включаючи Mega Millions: "Вам не обов'язково бути резидентом, щоб отримати лотерейний джекпот, тому що для уряду США важливо, щоб податки сплачувалися, і для цього не потрібно номер соціального страхування".

Расс Лопес, заступник директора зі зв'язків з громадськістю Каліфорнійської лотереї, додає: "Навіть людина без документів може купити білет і отримати приз, якщо він виграє в Mega Millions, йому не обов'язково бути громадянином, тому що необхідно мати на увазі, що жоден закон в Сполучених Штатах не забороняє іноземцю вигравати в лотерею".

Ви можете купувати білети цих (і не тільки) лотерей через інтернет, і брати участь в розіграшах нарівні з американцями. Беручи участь в лотереях онлайн на сайті smartlottoshop.com, ви можете бути впевнені в тому, що ваш білет буде куплений місцевим представником сервісу в ліцензованій точці продажу на території Штатів і не буде покидати меж США надалі. Таким чином, умови організаторів повністю дотримуються.

Відтоді, як джекпот Мега Мільйонів був виграний останній раз, минуло понад три місяці! Чим вище джекпот, тим більше шансів, що приз буде зірваний. Не пропустіть ваш шанс стати мультимільйонером з грандіозним джекпотом Mega Millions в 515 мільйонів доларів, вже в цю п'ятницю!

За більш докладною інформацією про те, як взяти участь в лотереї Mega Millions онлайн з України, відвідайте сайт smartlottoshop.com. Успіху і, будь ласка, грайте відповідально.

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