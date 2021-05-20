Сьогодні Рада може призначити міністрами Ляшка, Кубракова і Любченка, - порядок денний ВР

Сьогодні, 20 травня, в ході пленарного засідання ВР планується призначення трьох міністрів - голови МОЗ, Мінінфраструктури та Мінекономіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний Ради.

На черговому пленарному засіданні, яке розпочнеться о 10.00, буде присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який буде представляти кандидатури претендентів на міністерські портфелі. На посаду глави МОЗ Раді пропонується підтримати нинішнього головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Олександра Кубракова сьогодні Рада може призначити міністром інфраструктури, а Олексія Любченка - першим віцепрем'єр-міністром України - міністром економіки.

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Серед інших питань сьогоднішнього порядку денного чергового засідання ВР - питання про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 2020 року, законопроєкт про Службу військового капеланства, законопроєкти про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

Крім цього, на 16.00 20 травня заплановане також проведення позачергового засідання Ради. В ході нього буде розглянуто законопроєкт щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи та низку інших питань.