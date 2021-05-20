Епідзонування України: Показник із COVID-19 перевищено лише в Донецькій області. ІНФОГРАФІКА

В Україні лише одна область перебуває в "помаранчевій" зоні карантину. На Донеччині перевищено відсоток від епідпорогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в "помаранчевій" зоні як і раніше перебуває лише Донецька область. В регіоні перевищено відсоток від епідпорогу - 101,5% за норми не вище 100%.

У той же час, шість регіонів відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області.

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Вінницька область також відповідає зеленій зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - 4,8%.