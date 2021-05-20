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"Слуга народу" Гетманцев про два роки президентства Зеленського: Ми не відступаємо від своїх цілей і намагаємося вирішити проблеми на рівні РНБО

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"Слуга народу" Гетманцев про два роки президентства Зеленського: Ми не відступаємо від своїх цілей і намагаємося вирішити проблеми на рівні РНБО
Критика, яка лунає на адресу президента і його команди, зрозуміла і природна.

Про це в інтерв'ю парламентським журналістам перед початком засідання Верховної Ради сказав нардеп СН Данило Гетманцев, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"До цього 70 років людей обманювали. Взагалі, в Україні не звикли довіряти владі. Тому критика, яка лунає на адресу президента і нас усіх, загалом зрозуміла", - зазначив він.

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За словами Гетманцева, водночас президент робить усе, щоб зламати цей стереотип.

Говорячи про те, що владі не вдалося зробити за два роки президентства Зеленського, він заявив, що потрібно багато зусиль, щоб зламати існуючу до цього систему.

"Ви ж бачите, що ми виносимо основні проблеми суспільства: війна, економіка, я маю на увазі тіньову економіку, - на рівень РНБО, тому що ці проблеми загрожують нацбезпеці країни. І на цьому рівні намагаємося вирішити ці проблеми і не відступаємо від своїх цілей", - додав нардеп.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Головне питання на сьогоднішній пресс-конференції до Володимира Олександровича:
    "Слуга народа" Гетманцев о двух годах президентства Зеленского: Мы не отступаем от своих целей и пытаемся решить проблемы на уровне СНБО - Цензор.НЕТ 2280
  • Alx
    Зеленский это - Зицпредседатель Фунт. Если кто то это не понимает, сочувствую. Этакий салонный идиот.
  • Чайка Київ
    За два роки ви нехило покращили власне життя та життя олігархів і вати.
    І продовжуєте НАМАГАТИСЯ "Слуга народу" Гетманцев про два роки президентства Зеленського: Ми не відступаємо від своїх цілей і намагаємося вирішити проблеми на рівні РНБО - Цензор.НЕТ 695 "вирішити" проблеми " мудрого" нарІду. Та куди ж далі?
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