Пасажирам "Укрзалізниці" відкрили доступ до онлайн-бібліотеки з 5000 книг, третина з них - безкоштовні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що скористатися бібліотекою може кожен пасажир Укрзалізниці за посиланням https://partner.librarius.com.ua/promo/uzd або за допомогою інформаційних наліпок з QR-кодом у вагонах поїздів. Після сканування коду почнеться завантаження застосунку на базі операційних систем iOS або Android, а якщо його вже встановлено, то посилання спрямує безпосередньо до "залізничного" каталогу LibrariUZ. У каталозі представлені безкоштовні та платні книжки, які дотичні до теми залізниці або часто обираються пасажирами в дорогу. А в цілому бібліотека налічує близько 5 тисяч книжок, третина з яких — безкоштовні.
Доступ до онлайн-бібліотеки відкривається по всіх маршрутах слідування поїздів Укрзалізниці, втім, рекомендовано завантажувати книжки під час зупинок потяга на станціях за умови стабільного мобільного зв'язку.
"Запуск онлайн-бібліотеки в поїздах — складова частина нашого плану з розширення переліку додаткових сервісів Укрзалізниці, що дозволить покращити досвід від подорожі в цілому. Для пасажирів наших поїздів вже звично читати в дорозі, ми давно звернули увагу, що такий сервіс став би в нагоді й вирішив би проблему носіння книжок із собою або пошуку нелегального та низькоякісного контенту в мережі. До речі, на реалізацію ідеї з бібліотекою взагалі не витрачались кошти Укрзалізниці — це повністю партнерський проект, що я вважаю окремим досягненням: нам вдалось і покращити пасажирський досвід, і зекономити державні кошти. Наша мета — наповнити мандрівку пасажирів змістом та емоціями, на противагу стандартній доставці з пункту А в пункт Б", — прокоментував в.о. члена правління, керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
"Для нас разом із залізницею це крок до популяризації читання серед українців, адже освіченість нації напряму впливає на її благополуччя. Тепер пасажир зможе читати і слухати як онлайн, так і без підключення до інтернету, що дуже важливо в дорозі, де зв'язок не завжди стабільний. Увесь представлений контент — легальний, а переважна більшість книжок — українською мовою. Крім того, є ще великий асортимент літератури англійською мовою, який постійно поповнюється, а в найближчих планах у нас — довести кількість книжок у каталозі до 10 000 і активно рухатись далі. Тож пасажирам потягів "Укрзалізниці" точно буде цікавіше в дорозі", — зауважив засновник проєкту Librarius Антон Мартинов.
Нагадаємо, що оновлений перелік додаткових сервісів "Укрзалізниці" наразі налічує онлайн-кінотеатр з доступом до сотень фільмів українською, 3 види ланчбокс-меню у потягах Інтерсіті+, а також знижки на таксі до/з вокзалів у 6 найбільших містах України.