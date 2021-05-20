Білорусь запроваджує грошовий збір за перетин кордону транспортними засобами, - Держприкордонслужба

Відповідно до рішення Гомельської обласної Ради, на території області, що межує з Україною, запроваджується місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що місцевий збір загалом вводиться на території Гомельської та Гродненської областей з 1 червня 2021 року до 1 січня 2023 року за перетинання кордону, у тому числі українсько-білоруського, під час виїзду з РБ.

Оплата здійснюватиметься за один транспортний засіб, який виїжджатиме з Білорусі, незалежно від кількості пасажирів у ньому.

Ставка збору встановлена в розмірі 1 базової величини (29 білоруських рублів, що становить орієнтовно понад 300 грн).

Сплата місцевого збору здійснюватиметься водієм транспортного засобу в білоруських рублях до перетинання (в установі банку) або під час перетинання кордону (безпосередньо в пункті пропуску). При цьому білоруська сторона зауважує, що збір необхідно сплатити до доходів відповідного обласного бюджету за місцем розташування пункту пропуску через кордон. В іншому випадку він вважатиметься не сплаченим.

Водночас білоруська сторона визначила, що від сплати місцевого збору звільнятимуться особи, що прямують на транспортних засобах транзитом через територію Республіки Білорусь.

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