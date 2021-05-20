Ляшко про виплати пільг і компенсацій медикам: "Міністерство охорони здоров'я допомагатиме всім"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Факти.
"Чи готовий я змінити нормативно-правову базу, щоб лікарі, які захворіли на коронавірусну хворобу, отримали всі передбачені чинним законодавством пільги і компенсації? Так, готовий. І не тільки готовий це робити, а вже зробив", - підкреслив Віктор Ляшко.
За його словами, сьогодні значно спростили механізм проведення розслідування професійного захворювання серед медичних працівників, які працюють в ковідних лікарнях, які працюють у первинній ланці медичної допомоги і які працюють у бригадах екстреної медичної допомоги.
"Хочу звернутися до всіх лікарів, у кого є проблеми з оформленням професійного захворювання, виплат пільг і компенсацій, а також до сімей медиків, якщо є летальні випадки. МОЗ відкритий для розгляду таких випадків і буде допомагати всім", - пообіцяв Ляшко.