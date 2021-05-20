Шуфрич посварився з Радуцьким через Богатирьову: Я вимагав кримінальної відповідальності, а ти просив - "залиште Раю в спокої, вона ж наша"
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Шуфрич критикував призначення влади, на що Радуцький пригадав йому міністерку охорони здоров'я Раїсу Богатирьову, з якою той був в одній політичній силі - Партії регіонів. На що Шуфрич заявив, що вимагав кримінальної відповідальності для Богатирьової.
"А ти приходив і просив: Залиште Раю в спокої, вона ж наша", - звернувся він до Радуцького.
Нагадаємо, в 2014 році Раїсу Богатирьову звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй інкримінують розтрату 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлю інсулінів. Восени 2014 року її оголосили в розшук.
Богатирьову затримали 27 серпня в аеропорту "Жуляни" в Києві. Вона прибула в Україну вперше за майже 5 років, і її відразу затримали прикордонники. Їй інкримінували розтрату коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі ліків.
Печерський райсуд Києва 28 серпня взяв Богатирьову під варту на 60 діб із можливістю застави в 6 млн гривень.
Ексдепутат від "Опозиційного блоку", бізнес-партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський вніс за Богатирьову заставу в 6 млн гривень і вона вийшла із СІЗО.