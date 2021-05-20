Новини • Коронавірус і карантин

Пандемія ще не завершена і, на жаль, вона не остання. Пріоритетом №1 для мене є подолання COVID-19, - Ляшко

1 28519
Пандемія ще не завершена і, на жаль, вона не остання. Пріоритетом №1 для мене є подолання COVID-19, - Ляшко
Пріоритетом №1 для Міністерства охорони здоров'я буде подолання COVID-19.

Про це повідомив, будучи ще в статусі кандидата на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході засідання Верховної Ради, представляючи свій план роботи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пріоритетом №1 для мене є подолання коронавірусної хвороби. Ми зробимо все, щоб українці змогли вакцинуватися, працювати та подорожувати. Але ця пандемія ще не закінчилася і, на жаль, вона не остання. Саме тому біологічна безпека громадян стане пріоритетом роботи міністерства. До осені у нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров'я до реагування на спалахи інфекційних захворювань та епідемій, будуть повністю переглянуті підходи до реагування на радіаційні та хімічні загрози", - пообіцяв Ляшко.

Ляшко зазначив, що до кінця 2021 року всі, хто захоче вакцинуватися від коронавірусу, зможуть це зробити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про виплати пільг і компенсацій медикам: "Міністерство охорони здоров'я допомагатиме всім"

Також він додав, що при цьому Україні необхідно власне виробництво вакцин.

"Нам необхідно власне виробництво вакцин. МОЗ визначить перелік критично важливих медикаментів, запропонує стійке державне замовлення, щоб інвестори розгорнули для їх виробництва потужності саме в Україні та пріоритетно надавали продукцію нашим громадянам", - сказав він.

Ляшко також зазначив, що до кінця року планується розширити програму "Доступні ліки" на нові захворювання, затвердити нові галузеві стандарти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Эдуард Силенко
    Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805 С**А урод! Так як я вам примати прямоходячі лисі безхвості і казав, що тепер ваше нікчемне життя буде складатися від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини.... Пандемия еще не закончилась и, к сожалению, она не последняя. Приоритетом №1 для меня является преодоление COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4478
  • Меркава
    Одна з ваших анонсованих наступних "пандемій" - ВІЛ, мабуть, теж новий, ВІЛ-202..., передаватиметься шмарклямм.
  • aquarius580 .
    В качестве арлекина на елдаке Бильки Гейтса и Жорки Сороса.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини