У квітні-травні ОГХК відвантажила 17,7 тис. т ільменіту в окупований Крим

У квітні-травні 2021 р. "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" продовжила відвантаження ільменітового концентрату виробництва філії "Іршанський ГЗК" в окупований Крим через компанію Belanto Trade: у квітні відправили на станцію Крейда в Бєлгороді (Росія) для подальшої переадресації на відвантаження в окупований РФ Крим 206 вагонів зі 14,5 тис. т концентрату, а за перший тиждень травня - 45 вагонів, 3,2 тис. т концентрату.

Про це свідчать виписки із залізничної системи за накладними ст. Нова Борова, Іршанськ - ст. Крейда-Бєлгород, РФ, а також ст. Крейда, РФ - порт, Кавказ.

Перевантаження ільменіту в порту Кавказу ТОВ ВЕРП "Південний Морський Торговий Термінал" зафіксувала камера відеоспостереження 14 квітня.

За 2020-2021 рр. сумарно морем і залізницею на адресу "Кримського Титана" Дмитра Фірташа через компанії-посередники ITS International (Німеччина) і Belanto (Чехія) ОГХК відправила 130 тис. тонн ільменіту з Іршанська: 25 тис. т - через ITS в 2020 р. морем, 65 тис. т - морем через Belanto в 2020-2021 рр. і 40 тис. т залізницею компанії Belanto в 2021.

За даними ЗМІ, курирує логістику з відправки до Криму дніпропетровський бізнесмен Віталій Кучук.

Він же реалізує продукцію ОГХК іншим фірмам-прокладкам і кінцевим споживачам.

Організовують подачу й управління вогнем працівники компанії DF Group у Москві і Роман Карпенко - партнер Кучука.

Крім цього, ОГХК уклало контракт від 06 травня 2021 р. зі скандальною компанією Stork International GmbH (Австрія) на продаж 45 тис. т ільменітового концентрату на суму $ 7,56 млн виробництва філії ОГХК в Іршанську.

Ціна ільменіту занижена на $ 100-150 за т від середньоринкової вартості і не перевищує $ 168 за тонну.

Сумарно контракт призведе до втрати приблизно $ 5 млн ОГХК.

В цій угоді компанія Stork International GmbH є лише додатковою сполучною ланкою між наступним покупцем - IMMCO Trade Pte Ltd Віталія Кучука.

Компанія Stork International GmbH має досить сумнівну репутацію. Незважаючи на австрійську реєстрацію компанії, головний офіс її в Москві.

Вона має тісні стосунки з російським ОПК, є співакціонером разом з корпорацією "ВСМПО-Авісма" підприємства "Уралредмет".

Виконавчий директор компанії Джугендра Сінгх Рагхав притягувався до показань в корупційній справі, за яким українського олігарха Дмитра Фірташа заарештували в Австрії на запит слідчих США.

За даними Української правди, компанія Stork International GmbH була посередником в переговорах з індійськими чиновниками про отримання компаніями Фірташа ліцензій на видобуток титану.

Як повідомлялося, Фонд держмайна має намір приватизувати ОГХК в 2021 р.

З жовтня 2020 р. ОГХК керує Артур Сомов, призначений головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.