Мінінфраструктури підніматиме ціни на вантажні перевезення: якщо "Укрзалізниця" зупиниться, втратять усі, - Кубраков

Кандидат на посаду міністра інфраструктури Олександр Кубраков, виступаючи в парламенті, заявив, що міністерство підніматиме ціни на вантажні перевезення.