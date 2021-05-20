Мінінфраструктури підніматиме ціни на вантажні перевезення: якщо "Укрзалізниця" зупиниться, втратять усі, - Кубраков
1 6568
Кандидат на посаду міністра інфраструктури Олександр Кубраков, виступаючи в парламенті, заявив, що міністерство підніматиме ціни на вантажні перевезення.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що йдеться не про пасажирські перевезення, а вантажні, і пояснив це рішення необхідністю оновити склади у зв'язку зі зношеністю.
"Якщо "Укрзалізниця" зупиниться, втратять усі", - пояснив Кубраков.