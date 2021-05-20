Опозиція розкритикувала Кубракова за роботу на посаді глави "Укравтодору": Міг відмовитися закатувати в асфальт бюджетні гроші
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Нардепка "ЄС" Ніна Южаніна підкреслила, що не може бути міністром людина, яка не має кар'єрного зростання та успіхів у роботі.
Вона вважає, що на посаді керівника "Укравтодору", він міг би відмовитися "закатувати в асфальт" бюджетні гроші.
На що Кубраков сказав, що регулярно отримував запити від Южаніної в інтересах однієї компанії, однак не назвав, якої.
У відповідь, Южаніна пояснила, що українські компанії звертаються до неї зі скаргами на корупційні схеми і вона звертається до "Укравтодору" з проханням підтримувати саме українські компанії, а не іноземні, зокрема турецькі. Також, вона заявила, що статистика щодо створених робочих місць уході будівництва дороги, це робочі місця не для українців.
Говорячи про звинувачення в тому, що "мости падають", кандидат на посаду міністра заявив, що це відбувається з тими, якими займалися попередники нинішньої влади, зокрема Володимир Гройсман.
"Напевно, мости падають, тому що трохи крали", - зазначив Кубраков.