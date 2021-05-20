Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський. ВIДЕО
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що епоха Медведчука закінчиться. Епоха корупції, я знайшов інший шлях через РНБО. Почали працювати дуже потужно і прокурори, і СБУ, і поліція. Щодо корупції - ми чистимо вертикалі, збудовані великим бізнесом. Поки вони не олігархи, але вони в кожній структурі нашої держави, в парламенті. Ми почали кінець цієї епохи. І я точно її закінчу", - зазначив президент.
Він також висловив упевненість, що йому вдасться закінчити епоху бідності.
"Не все залежить від мене. Тисну на Кабмін, щоб піднімали пенсії, соціалку ... Епоха бідності закінчиться тільки тоді, коли всі почнуть платити податки. Все це буде", - зазначив глава держави.