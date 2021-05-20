За Зеленського готові проголосувати 30,2% українців, за Порошенка - 12,8%, за Бойка - 11,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то перемогу здобув би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 16-18 травня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Результати опитувань за останні три місяці демонструють стійку позитивну динаміку оцінки напрямку розвитку країни, зростання рівня довіри та електорального рейтингу Президента Володимира Зеленського", - йдеться в дослідженні.

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"Чверть населення оцінюють напрям руху країни як правильний, а дві третини - як неправильний, ще 9% не змогли відповісти. Більш позитивно оцінюють ситуацію молоді респонденти і прихильники партій "Слуга народу" та "Голос", - наголошується в дослідженні.

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 30,2% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). 12,8% підтримали б П.Порошенка, 11,9% - Ю.Бойка, 11,1% - Ю.Тимошенко, 7,6% - І.Смєшка, 5,1% - Є.Мураєва. Підтримка інших кандидатів нижча за 5%. Якби до другого туру сьогодні вийшли В.Зеленський і П. Порошенко, то 68% серед виборців підтримали б чинного Президента, а 32% - проголосували за Порошенка. У разі виходу до другого туру В.Зеленського і Ю.Тимошенко - 62% на користь чинного Президента, 38% - лідерки партії "Батьківщина". У разі виходу в другий тур Ю.Бойка з Главою держави, у В.Зеленського - 69%, у лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" - 31%", - зазначено в дослідженні.

"Чверть опитаних оцінюють другий рік правління Президента Зеленського на відмінно або добре, 34% - задовільно, 42% - незадовільно або жахливо. Дещо краще оцінюють другий рік каденції чинного Глави держави жителі Заходу і Центру, молодь, виборці В.Зеленського. Дещо кращі оцінки отримали програми "Держава в смартфоні", "Велике будівництво", звільнення полонених і заручників, зміцнення обороноздатності, міжнародна політика і об'єднання країни. Середні оцінки отримали боротьба з коронавірусом, реформування освіти, оновлення кадрів в органах влади, припинення вогню на Донбасі і соціальний захист населення. Найгірше опитані оцінили реформування медицини, економічний розвиток, земельну реформу, зменшення впливу олігархів на політику та боротьбу з корупцією", - наголошується в дослідженні.



























Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 16-18 травня 2021 року.