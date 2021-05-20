Зеленський заявив, що листується з фігуранткою справи про вбивство Шеремета Дугарь: Знаю, що відбувається, і мені не байдуже. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував хід справи про вбивство Павла Шеремета.

Про це президент заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів і в діяльність суду. Але я знаю детально, що відбувається. І мені не байдуже. Якщо незаконно були засуджені ці люди, мені не байдуже. Доказів 100%-х немає, що вони винні або невинні. Не знаю, чи вибачить людина мені", - зазначив Зеленський.

За словами президента, він листується з Яною Дугарь.

Також Зеленський продемонстрував журналісту листування з Дугарь.

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