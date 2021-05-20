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Ситуацію на Донбасі можуть винести на державний референдум, - Зеленський. ВIДЕО

18 120112
Президент Володимир Зеленський заявив, що питання ситуації на Донбасі можуть винести на загальнодержавний референдум.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Формат референдуму буде ініційований народом України. Я буду там технічно робити свою роботу. Щодо змін до Конституції, то це вже ініціатива президента України, може бути. Такі питання є", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, до референдумів він ставився б дуже обережно.

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"Щодо державного референдуму, я вважаю, що найважливішим питанням повинна бути ситуація на Донбасі. Упевнений, що через деякий час ми надамо для роздумів суспільства референдум з такою тематикою", - додав глава держави.

Топ коментарі

  • metal35
    подонок зеленый.все как куйло хочет
  • Gal
    От сучище зелене. Воно таки роздробить і знищить ту державу...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Мета Росіі,федералізація України ,з наступною поступовою анексією федеральних земель !!!))
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