Ситуацію на Донбасі можуть винести на державний референдум, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський заявив, що питання ситуації на Донбасі можуть винести на загальнодержавний референдум.
Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Формат референдуму буде ініційований народом України. Я буду там технічно робити свою роботу. Щодо змін до Конституції, то це вже ініціатива президента України, може бути. Такі питання є", - підкреслив президент.
За словами Зеленського, до референдумів він ставився б дуже обережно.
"Щодо державного референдуму, я вважаю, що найважливішим питанням повинна бути ситуація на Донбасі. Упевнений, що через деякий час ми надамо для роздумів суспільства референдум з такою тематикою", - додав глава держави.