У Кремлі підтвердили підготовку "гіпотетичної зустрічі" Путіна із Зеленським: Процес йде непросто

У Кремлі заявили, що зараз ведуться контакти з підготовки зустрічі президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського, але терміни такої зустрічі поки не визначені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання журналістів, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав: "Дійсно, контакти ведуться. З нашого боку мій колега Дмитро Козак бере в них участь. Дійсно, є начерки можливих тем обговорення. Процес йде непросто".

За словами Пєскова, "поки начерки широкими мазками, скоріше, концептуальні, а не предметні, гіпотетичного порядку денного гіпотетичної зустрічі".

На уточнювальне запитання, чи є терміни подібної зустрічі, прессекретар глави держави відповів: "Немає".

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