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У РНБО не диктатура і не монархія, я захищаю Україну, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в РНБО не диктатура і не монархія.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання про РНБО, президент сказав: "Я виконую свої конституційні обов'язки. І не з якоюсь купкою людей, а до Ради національної безпеки і оборони входять всі інституції: як правоохоронці, так Кабмін, так прем'єр, глава Верховної Ради, інституція президента Україна - всі. Це не диктатура і не монархія - там всі представлені".

За його словами деякі з вищезазначених не голосують за санкції проти пана Медведчука.

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"Я вважаю, що - ну, це їхня думка, це їхнє рішення. Це Рада національної безпеки і оборони. Ми обговорюємо питання. Доводимо один одному, а потім голосуємо. Спільна відповідальність. Відповідальність кожного. Я готовий відповідати за те, що ми там робимо. Я вважаю, що я захищаю сьогодні Україну", - пояснив Зеленський.

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    2 года Зеленского.Только цифры.
    Социальная политика:
    Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
    Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %

    Демография
    Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

    Экология
    Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.

    Здравоохранение:
    По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
    По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.

    Экономика
    Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
    - 3,1% (2019 +1,4%)

    Финансы
    Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
    Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
    Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
  • Valery Greff
    "Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги!"

    В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1003
  • Alexey Chernyavsky
    От Украинцев?
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