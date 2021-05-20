У РНБО не диктатура і не монархія, я захищаю Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в РНБО не диктатура і не монархія.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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Відповідаючи на питання про РНБО, президент сказав: "Я виконую свої конституційні обов'язки. І не з якоюсь купкою людей, а до Ради національної безпеки і оборони входять всі інституції: як правоохоронці, так Кабмін, так прем'єр, глава Верховної Ради, інституція президента Україна - всі. Це не диктатура і не монархія - там всі представлені".

За його словами деякі з вищезазначених не голосують за санкції проти пана Медведчука.

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"Я вважаю, що - ну, це їхня думка, це їхнє рішення. Це Рада національної безпеки і оборони. Ми обговорюємо питання. Доводимо один одному, а потім голосуємо. Спільна відповідальність. Відповідальність кожного. Я готовий відповідати за те, що ми там робимо. Я вважаю, що я захищаю сьогодні Україну", - пояснив Зеленський.