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Рада призначила Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки

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Рада призначила Любченка першим віцепрем'єром - міністром економіки
Верховна Рада призначила Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром України - міністром економіки України.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 293 народні депутати.

Перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль з парламентська трибуни вніс на розгляд парламенту подання на призначення Любченка і попросив депутатів про підтримку.

Кандидат на посаду першого віцепрем'єра-міністра економіки Олексій Любченко розповів депутатам про своє бачення роботи Мінекономіки.

Любченко вважає, що Мінекономіки має синхронізувати роботу державних органів.

"Пошук стимулів для зростання - ось, що головне", - сказав кандидат у міністри.

За словами Любченка, міністерству важливо продовжувати співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема МВФ.

Він упевнений, що "правоохоронна функція повинна піти з економіки".

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Кандидат в міністри зізнався, що розуміє проблеми, "які не один рік накопичувалися" і закликав парламентаріїв допомогти в їх вирішенні.

Говорячи про розвиток бізнесу і створення нових робочих місце, Любченко запевнив, що "категорично підтримує" великий і малий бізнес.

Народний депутат "ЄС" Ніна Южаніна запитала Любченка, чи брав він участь у розробці проєкту закону, який збільшує податки і "посилює тиск на бізнес". На що кандидат відповів: "Політика - це не моя справа в цьому законопроєкті" і додав, що на малий бізнес немає такого податкового тиску, як на великий.

Він визнав, що в період пандемії податкова нараховує штрафи бізнесу, але в рамках закону.

Любченко виступив перед присутніми і відповів на їхні запитання.

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У свою чергу народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко нагадав, що Любченко стане четвертим міністром економіки при президенті Зеленському. Він підкреслив, що "у нас міністрів економіки багато", а з економікою проблеми. Гончаренко впевнений, що у Зеленського немає курсу з розвитку економіки країни.

Народний депутат "Батьківщини" Альона Шкрум зазначила, що парламент "вдвічі більше буде питати" з Любченка, бо він буде не тільки міністром, а й першим віцепрем'єром.

Після голосування Любченко склав присягу.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    в тему экономики.. "досягненя" зеленского:
    2 года Зеленского.Только цифры.
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    Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
    Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
    Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
    Экономика:
    Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
    - 3,1% (2019 +1,4%)

    Социальная политика:
    Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
    Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
  • Valery Greff
    "Поиск стимулов для роста - вот, что главное"

    Сти́мул (лат. stimulus - палка погонщика слона или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку)
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Вистава кремлівського лялькового балагана триває ,чергова зміна декарацій та ляльок,кремлівський сценарій втілюється в життя !!!)))
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