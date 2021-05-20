Новини

Зеленський про другий термін президентства: Рано відповідати на такі питання

1 38526
Зеленський про другий термін президентства: Рано відповідати на такі питання
Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість другого терміну на посаді глави держави.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

На питання журналіста про другий президентський термін Зеленський заявив, що "рано відповідати" на такі питання.

Нагадаємо, під час президентської кампанії в 2019 році Зеленський говорив, що йде на один президентський термін.

Пізніше оточення президента заявило, що одного терміну для виконання розпочатого буде замало.

Читайте також: Зеленський про звільнення Степанова: Більше було неможливо працювати в такому режимі

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Воно вже за два роки наробило і сорому і збитку років на 15 вперед.
  • Igor V 184bb5c7
    Второй срок, зеленский проведет в бердычевской колонии.
  • Scorpman Y
    Конечно рано.. ведь много еще не "сделано" для ахметова, коломойского и просто друзей, которые пришли прибарахлится - внукам хватит(с) Зеленский о втором сроке президентства: Рано отвечать на такие вопросы - Цензор.НЕТ 4047
    2 года Зеленского.Только цифры.
    Финансы:
    Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
    Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
    Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
    Экономика:
    Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
    - 3,1% (2019 +1,4%)
    Социальная политика:
    Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
    Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
    Здравоохранение:
    По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
    По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
    Демография:
    Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
    Экология
    Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини