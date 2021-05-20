Росія дуже важко сприймає "Кримську платформу". Країни-учасниці ризикують погіршити відносини з РФ, - Зеленський

"Кримська платформа" - дуже важливий крок на шляху до деокупації Криму.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що для країн, які приїдуть на саміт, існує ризик погіршення відносин з РФ.

"Це серйозний виклик для всіх країн, які приїдуть до нас, через ускладнення відносин з Російською Федерацією в силу створення "Кримської платформи", - упевнений глава держави.

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"РФ дуже важко сприймає "Кримську платформу"... Це не просто саміт, де ми будемо щось декларувати, а перший серйозний майданчик, там будуть розглядатися кроки з деокупації, ми відкриємо офіс постійно діючої "Кримської платформи". Це будуть професійні люди, які щодня від юристів до економістів, до фахівців гуманітарного, щодня будуть займатися питаннями окупованого Криму та питаннями людей, які повинні отримувати гуманітарну допомогу, і тих, які перебувають у там в тюрмах - як Криму, так і РФ. Це дуже серйозний крок вперед", - додав він.

Водночас, він відмовився назвати перелік країн, які будуть представлені на установчому саміті "Кримської платформи".