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Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти"

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Зеленський про Кличка: "Мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти"
Президент України Володимир Зеленський прокоментував обшуки в КМДА.

Про це президент заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставлюся з повагою до всіх його перемог, які були до того, як Кличко прийшов у політику", - зазначив президент.

Щодо обшуків Зеленський заявив, що це питання до правоохоронців.

"Це питання до правоохоронців, які провели чи 50, чи 60 обшуків в оточення Кличка. Не треба було красти з бюджету України. Я з його оточенням не знайомий. У нього є вся повнота влади. Я знаю, що коли партії сперечаються, після виборів йшлося, що секретар був з іншої партії, мер попросив мене, щоб цього не було. Я сказав, що не хочу в це втручатися", - додав він.

Також Зеленський відповів про те, чи конкурент йому Кличко на президентських виборах.

"По-перше, ще про другий термін ніхто не говорив. По-друге, Кличка обирала не Україна, а Київ. По-третє, є соцопитування, які все пояснюють. По-четверте, мій глава Офісу не бере хабарів, тому ми не конкуренти", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    ДА у кличка пятерня больше чем у вислючка головка Зеленский о Кличко: "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты" - Цензор.НЕТ 1750
  • Ben23
    Блин, ну он откровенно всех держит за идиотов!
    Ты лучше спроси у своего честнейшего главы Офиса, где он брата похоронил!
  • Serg Sergeev
    Ой ржу не могу.....
    Ермак не берет..... А его брат очень даже.......
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