До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський

Логічним завершенням програми президента України "Велике будівництво" стане створення в Україні мережі нормальних доріг.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"До мене не будувалися дороги. Нормально не будувалися в тому темпі і якості ... Це одна з обіцянок. Дороги повинні бути вітриною нашої держави. Це допомагає людям, ДСНС, медицині. Я її (програму "Велике будівництво". - Ред.) закінчу, коли закінчаться погані дороги. Я відповідаю за цю якість, ставлю питання щодо кошторисів. Я не бачу, що я роблю поганого, я не лізу в фінансову частину, мене цікавлять темпи, якість ...", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про другий термін президентства: Рано відповідати на такі питання