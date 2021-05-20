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До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський

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До мене не будувалися дороги. "Велике будівництво" закінчиться, коли в Україні не залишиться поганих доріг, - Зеленський
Логічним завершенням програми президента України "Велике будівництво" стане створення в Україні мережі нормальних доріг.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"До мене не будувалися дороги. Нормально не будувалися в тому темпі і якості ... Це одна з обіцянок. Дороги повинні бути вітриною нашої держави. Це допомагає людям, ДСНС, медицині. Я її (програму "Велике будівництво". - Ред.) закінчу, коли закінчаться погані дороги. Я відповідаю за цю якість, ставлю питання щодо кошторисів. Я не бачу, що я роблю поганого, я не лізу в фінансову частину, мене цікавлять темпи, якість ...", - зазначив глава держави.

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Топ коментарі

  • KharkovCity
    ахахаха До меня не строились дороги. "Большая стройка" закончится, когда в Украине не останется плохих дорог, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8748
    это новый номер 95 квартала?
  • Підлога Маккартні
    Ну вот как можно так в открытую ссать зебилам в глаза? До меня не строились дороги. "Большая стройка" закончится, когда в Украине не останется плохих дорог, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8023
  • Viktor Zotov
    Там ещё остались таблички "начало работ 2018 год"???
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