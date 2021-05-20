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Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком"

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Зеленський про Порошенка: "Я вже став його вироком"
Президент Володимир Зеленський прокоментував ставлення до п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Порошенко дуже хотів говорити, як і Кличко, але вже не приходить. Мені так легше жити і працювати. Але всі хочуть зі мною "домовлятися", є таке поняття в українській політиці. Я вважаю, що їм не пощастило. Я вже став його вироком, він просто не усвідомлює, що сталося", - зазначив Зеленський.

"Він багато чого зробив серйозного, поганого, коли був президентом України. Все це дійде, це карма - крім правоохоронних органів, це і карма. Ми тільки поверхнево бачимо, що і для кого було зроблено. Це відбувалося у них кожен день. Це був жах", - додав президент.

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Зеленський зазначив, що став для Порошенка вироком, коли пішов в президенти.

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Топ коментарі

  • Tema9
    Після "Вагнергейту" буде видно хто чий вирок.
  • 133133
    Говорит, шо ссыться от одного упоминания фамилии Порошенко

    и шо всё в мире, что есть плохого - это сделал Порошенко.
  • Підлога Маккартні
    ДА, профессор...
    Зеленский о Порошенко: "Я уже стал его приговором" - Цензор.НЕТ 2409
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