У ЗМІ нагадали про корупційні скандали, що послужили причиною звільнення міністра інфраструктури Криклія

Ексміністр інфраструктури Владислав Криклій, звільнений 18 травня Верховною Радою, запам'ятався участю у численних корупційних скандалах, до того ж не лише на чолі Мінінфраструктури, але й до потрапляння до парламенту і Кабміну.

Як пише "Апостроф", ще до початку своєї депутатської та міністерської кар'єри він очолював один з найбільш корупційних напрямів у структурі МВС.

Криклій керував Головним сервісним центром МВС України, а також очолював робочу групу з впровадження автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

"Варто зазначити, що Головний сервісний центр МВС займався видачею паспортів, водійських посвідчень, реєстрацією і перереєстрацією транспортних засобів. Владислав Криклій чотири роки керував одним з найбільш прибуткових напрямів у системі МВС, яке одночасно вважається одним з найбільш корупційних", - пише видання.

Криклія, вже під час його керівництва Міністерством інфраструктури, звинувачували також у перепідпорядкуванні роботи порту "Південний" в інтересах групи "Метінвест", що належить Рінату Ахметову. Також, пише "Апостроф", в інтересах компаній Ахметова Криклій, незважаючи на заборону Кабміну, дозволив ввезення в Україну великої партії списаних у Росії вантажних вагонів. Це завдало багатомільярдних збитків "Укрзалізниці", а вітчизняне вагонобудування практично зупинилося.

Серед інших скандалів видання нагадує також недекларування Криклієм доходів його цивільної дружини, участь у вечірках сумнівного змісту з олігархами, а також побічно - вживання наркотиків.

Формально Криклія звільнили через "незадовільну роботу міністерства і "Укрзалізниці", але неформально, як стверджують джерела видання, причиною звільнення послужили численні корупційні скандали.

"Ексміністру час не розкидатися планами і не розсилати резюме в міжнародні корпорації на посаду консультанта по Східній Європі, а почати шукати хорошу адвокатську компанію, адже наслідки його дворічної діяльності на посаді чиновника не виключено що дуже скоро можуть обернутися кримінальними справами", - пише "Апостроф".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Владислав Криклій спровокував міжнародний скандал. Служба охорони прем'єр-міністра Казахстану викрила його на підробці ПЛР-тесту.