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Я бачу формат залучення США в переговори щодо Донбасу, - Зеленський

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Я бачу формат залучення США в переговори щодо Донбасу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне залучити США до переговорів щодо Донбасу.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"27 липня, коли почався режим "тиші", зменшилася кількість людей, які загинули. Наші європейські партнери повністю підтримують нормандський формат. Крім нормандського формату, буде пряма розмова з президентом Путіним, а крім прямої розмови з Путіним, я бачу формат залучення США в цю дискусію", - сказав він.

Читайте: Зеленський про "план Б" щодо Донбасу: Ми не закрили ще питання "плану А"

Топ коментарі

  • Oljik
    Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9239
  • Vladimir Soukhov
    Пока у нас в стране клоунада, американцам это будет не интересно.
  • Паравоз
    "Я вижу" - экстрасенс? Я вижу формат вовлечения США в переговоры по Донбассу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9520
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