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Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський

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Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зарплати в Україні поступово наближаються до зарплат у Польщі.

Про це Зеленський заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського пандемія COVID-19 дійсно вбиває малий і середній бізнес.

"Однак, якщо ви подивитеся середню заробітну плату все ж у Польщі для наших українців, і порівняєте її із середньою заробітною платою сьогодні вже у багатьох містах України, вона дуже сильно наближається до тієї суми, яку люди в Польщі заробляють, тому що вони там знімають житло, воно там набагато дорожче, коли вони там платять комунальні набагато дорожче", - зазначив президент.

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Топ коментарі

  • 133133
    Всеукраинский День дурака в самом разгаре !

    Нас сегодня ждёт ещё множество открытий !

    Кстати, кто знает, на сколько часов цепляет кокс ?
  • Топ Ган
    Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3032 Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2478
  • Scorpman Y
    Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7397 Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9890

    бедные поляки.. а они в курсе что бесноватый вовка-шут урезал им сегодня зарплаты в 5 раз? Зарплаты в Украине приближаются к польским, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9890
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