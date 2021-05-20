Зарплати в Україні наближаються до польських, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зарплати в Україні поступово наближаються до зарплат у Польщі.

Про це Зеленський заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського пандемія COVID-19 дійсно вбиває малий і середній бізнес.

"Однак, якщо ви подивитеся середню заробітну плату все ж у Польщі для наших українців, і порівняєте її із середньою заробітною платою сьогодні вже у багатьох містах України, вона дуже сильно наближається до тієї суми, яку люди в Польщі заробляють, тому що вони там знімають житло, воно там набагато дорожче, коли вони там платять комунальні набагато дорожче", - зазначив президент.

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