Печерський суд дав дозвіл на затримання нардепа ОПЗЖ Козака: його оголошено в розшук, - СБУ

СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа ОПЗЖ Тараса Козака.

За клопотанням слідчого СБУ, узгодженого Генеральним прокурором України, сьогодні Печерський районний суд м. Київ дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака, повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Раніше слідчі СБУ оголосили його в розшук.

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Це сталося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку було оголошено про підозру.

Зокрема, Медведчук і Козак підозрюються в скоєнні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 та ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

"СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності і співпраці цих осіб з країною-агресором. Зараз триває досудове слідство", - йдеться в повідомленні.

"Печерський районний суд задовольнив клопотання слідчого СБУ, узгоджене генеральним прокурором, і дозволив затримання народного депутата України з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу. Прокурори і слідчі будуть просити суд про взяття підозрюваного під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн", - повідомив Офіс генпрокурора.

Козак також оголошений Службою безпеки України в розшук.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.